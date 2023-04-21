В Самаре гендиректор фирмы задолжал подчиненным около 4 млн рублей

В ближайшее время глава компании предстанет перед судом Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре будут судить генерального директора одной из фирм. Он задолжал своим подчиненным крупную сумму денег. Информацию сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Следствие полагает, что глава компании не платил коллективу зарплату в период с декабря 2020 по август 2021 года. За это время долг перед сотрудниками вырос почти до 4 миллионов рублей.

В отношении руководителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата заработной платы». Расследование уже завершено, в ближайшее время дело будет направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.