Меры были приняты после жалоб жителей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Губернатор Дмитрий Азаров поручил решить проблему недоступности бесплатных медицинских услуг в Самарской области. Об этом стало известно на заседании итоговой коллегии регионального министерства здравоохранения.

Глава региона сообщил, что сегодня в регионе существует неприятная проблема – из-за длинной очередности пациентам государственных больниц приходится платить за бесплатные медицинские услуги. В связи с этим губернатор поручил создать специальные комиссии, которые займутся проверкой медучреждений, работающих по ОМС. В их состав войдут представители региональной общественной палаты, ОНФ, сотрудники контрольного департамента.

– Надеюсь, что совместно мы разберемся в этом вопросе, почему при таком оснащении медицинских учреждений за последние годы, у нас растет очередь на обследования. Поймем, где у нас недостаточно выстроена система, насколько эффективно используется оборудование, – подчеркнул Дмитрий Азаров.