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НовостиОбщество21 апреля 2023 18:13

Губернатор Дмитрий Азаров поручил решить проблему недоступности бесплатных медицинских услуг

По поручению главы региона будет создана комиссия, которая займется проверкой государственных медучреждений
Полина КАРПОВА
Меры были приняты после жалоб жителей

Меры были приняты после жалоб жителей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Губернатор Дмитрий Азаров поручил решить проблему недоступности бесплатных медицинских услуг в Самарской области. Об этом стало известно на заседании итоговой коллегии регионального министерства здравоохранения.

Глава региона сообщил, что сегодня в регионе существует неприятная проблема – из-за длинной очередности пациентам государственных больниц приходится платить за бесплатные медицинские услуги. В связи с этим губернатор поручил создать специальные комиссии, которые займутся проверкой медучреждений, работающих по ОМС. В их состав войдут представители региональной общественной палаты, ОНФ, сотрудники контрольного департамента.

– Надеюсь, что совместно мы разберемся в этом вопросе, почему при таком оснащении медицинских учреждений за последние годы, у нас растет очередь на обследования. Поймем, где у нас недостаточно выстроена система, насколько эффективно используется оборудование, – подчеркнул Дмитрий Азаров.