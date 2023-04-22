Самарцы с нетерпением ждут новую станцию метро. Фото: администрация Самары

Московские строители проложат два перегонных тоннеля метро в Самаре. Монтаж проходческого комплекса уже завершен. Об этом «Интерфаксу» сообщил гендиректор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

Сергей Жуков пояснил, что в настоящее время уже завершен монтаж проходческого комплекса на улице Галактионовской. Напомним, старт работ запланирован имен там. Тоннель пройдет на глубине до 25 метров.

- Одновременно сооружается демонтажная камера в районе выхода щита - на пересечении ул.Самарской и ул.Полевой, - сообщил собеседник информационного агентства.

В общей сложности московские строители проложат в Самаре два перегонных тоннеля между «Алабинской» и будущей «Театральной», протяженность каждого из них составит 1,6 км.

Проходка будет вестись закрытым способом. Для строительства самарского метро будут использовать тоннелепроходческий механизированный комплекс Herrenknecht S-755, который ранее помог построить тоннели на нескольких столичных линиях метрополитена.