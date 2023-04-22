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НовостиОбщество22 апреля 2023 7:06

В Самаре только половина владельцев участков хотят сажать картофель

Жители приняли участие в опросе
Алена ПРОВКИНА
Дачники рассказали о планах

Дачники рассказали о планах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие владельцев участков уже готовятся к дачному сезону. Горожане рассказали, что готовы посадить на огороде.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, посадку картофеля уже произвели или планируют только 47% опрошенных горожан; корнеплод в прошлом году сажали 44% респондентов. Не хотят заморачиваться с посевом 51% владелец участка. Дачники считают, что картошка и так дешево стоит.

Специалисты отмечают, что женщины противятся посадке картошки чаще мужчин (56% и 45% соответственно). Также часто об отказе от картофельных плантация заявляли горожане старше 45 лет.

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