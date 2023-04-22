В Самаре только половина владельцев участков хотят сажать картофель

Дачники рассказали о планах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие владельцев участков уже готовятся к дачному сезону. Горожане рассказали, что готовы посадить на огороде.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, посадку картофеля уже произвели или планируют только 47% опрошенных горожан; корнеплод в прошлом году сажали 44% респондентов. Не хотят заморачиваться с посевом 51% владелец участка. Дачники считают, что картошка и так дешево стоит.

Специалисты отмечают, что женщины противятся посадке картошки чаще мужчин (56% и 45% соответственно). Также часто об отказе от картофельных плантация заявляли горожане старше 45 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал