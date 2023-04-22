Мэр Самары поблагодарила жителей за участие в субботниках

Глава города поблагодарила самарцев. Фото: мэрия

В Самаре продолжается месячник по благоустройству территорий. Елена Лапушкина оценила ход работ.

По информации городской администрации, в субботу, 22 апреля 2023 года, в областной столице сгустились тучи. Из-за дождливой погоды было принято решение перенести общегородской субботник. Глава города Елена Лапушкина поблагодарила всех самарцев, решивших сегодня внести свой вклад в преображение города.

Напомним, глава города также проверила содержание Заводского шоссе. Руководителей предприятий неделю назад попросили привести участки в порядок. На территории множество граффити, а на заборах объявлений.