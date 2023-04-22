Глава Самарской области поблагодарил земляков за участие в субботниках

Самарцы выходят на уборку, несмотря на погоду. Фото: городская администрация

В Самарской области продолжается месячник по благоустройству территорий. Глава региона поблагодарил земляков за участие в субботниках.

Несмотря на пасмурную погоду, сегодня многие трудовые коллективы, работники коммунальных служб и неравнодушные горожане вышли на субботники во дворы, парки и общественные пространства. Местных жителей поблагодарил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Благодарю земляков, которые поддерживают традицию участия в субботниках. Весна в этом году ранняя, и во многих городах, сёлах уже многое сделано по приведению в порядок дворов, улиц, парков и скверов. Спасибо вам, дорогие земляки! Уверен, еще многое вместе сделаем для нашего родного края! – отметил Дмитрий Азаров.

Только в областной столице на уборку вышли около 200 тысяч человек. Субботники прошли 8 и 15 апреля. Помимо этого, жители региона принимали участие в средниках 5, 12 и 19 апреля.