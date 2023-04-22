В Самаре местные жители нашли мужчину с буханкой хлеба в луже крови

Пострадавшему вызвали скорую Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали о происшествии в микрорайоне Крутые Ключи. Очевидцы нашли мужчину в луже крови.

Судя по сообщению в социальных сетях, на вид мужчине 70-75 лет. Горожанин упал на асфальт с буханкой хлеба в руках. Видимо, пенсионер шел домой из магазина. Очевидцы не смогли найти его документов или телефона. Потерпевшему вызвали бригаду скорой помощи. Жители рассказали, что речь у мужчины была несвязная речь.

Что произошло с пенсионером на самом деле – пока неизвестно. Редакции «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что информации о происшествии не поступало.