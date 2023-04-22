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НовостиОбщество22 апреля 2023 11:15

В Самаре местные жители нашли мужчину с буханкой хлеба в луже крови

Пострадавшему вызвали скорую
Алена ПРОВКИНА
Пострадавшему вызвали скорую

Пострадавшему вызвали скорую

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали о происшествии в микрорайоне Крутые Ключи. Очевидцы нашли мужчину в луже крови.

Судя по сообщению в социальных сетях, на вид мужчине 70-75 лет. Горожанин упал на асфальт с буханкой хлеба в руках. Видимо, пенсионер шел домой из магазина. Очевидцы не смогли найти его документов или телефона. Потерпевшему вызвали бригаду скорой помощи. Жители рассказали, что речь у мужчины была несвязная речь.

Что произошло с пенсионером на самом деле – пока неизвестно. Редакции «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что информации о происшествии не поступало.