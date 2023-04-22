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НовостиОбщество22 апреля 2023 12:23

В Самаре активисты «Единой России» провели субботник в Парке Победы

Молодогвардейцы и сотрудники навели порядок
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Партийцы очистили военную технику

Партийцы очистили военную технику

В Самаре продолжается месячник по благоустройству территорий. Молодогвардейцы, сотрудники исполкома Самарского отделения партии «Единая Россия» провели субботник в Парке Победы.

Погода не стала помехой хорошему настроению и продуктивной работе. Несмотря на сгустившиеся тучи, более 50 человек сегодня стали участниками партийного субботника. Активисты привели парк в порядок всего за несколько часов. Территорию очистили от прошлогодней листвы и мусора. В зоне особого внимания оказалась военная техника – ее очистили до блеска в преддверии праздника великой Победы.

В течение апреля партийцы провели более 100 субботников в областной столице и районах региона. Без внимания не оставили знаковые места, посвященных памяти героев Великой Отечественной войны, мемориалы и воинские захоронения.