В Самаре не будут строить жилой комплекс на территории парковки ТЦ «Парк Хаус»

Проект отклонили

В Самаре ранее планировали провести публичные слушания, на которых жители смогли бы высказать свое мнение о строительстве высоток на территории парковки ТЦ «Парк Хаус».

Согласно постановлению городской администрации, слушания должны были пройти с 14 апреля по 5 мая 2023 года. Кадастровую стоимость участка оценили в 55,4 млн рублей. В областной столице стало известно о запрете на строительство жилого комплекса. Предложение компании отклонили на заседании комиссии по подготовке проекта ПЗЗ.

Напомним, на территории планировали построить два жилых дома в 15 и 17 этажей. Помимо этого, проект предусматривал создание крыши с озеленением и двухуровневый подземный паркинг.