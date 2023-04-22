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НовостиОбщество22 апреля 2023 17:24

Самарские специалисты обнаружили увеличение токсичных бактерий в Волге

В регионе обсудили загрязнение реки
Алена ПРОВКИНА
Специалисты обнаружили бактерии в воде

Специалисты обнаружили бактерии в воде

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области состоялось мероприятие, на котором обсудили загрязнение рек. Специалисты обнаружили в Волге токсичные бактерии.

По информации министерства лесного хозяйства, основной причиной увеличения цианобактерий (или сине-зеленых водорослей) стали загрязненный транзитные воды и диффузные поверхностные стоки с сельхох территорий. Влияют на размножение бактерий азот и фосфор, содержащийся в удобрениях.

Специалисты ежемесячно проводят мониторинг загрязнения воды Куйбышевского и Саратовского водохранилищ. В последние годы в них преобладают «загрязненные» воды. Во время заседания рассказали, как сократить «кормовую базу» вредных бактерий. Для этого нужно уменьшить объем неочищенных стоков и диффузное попадание в Волгу минеральных удобрений с полей.

Бактерии могут вызывать раздражение кожи и слизистой. Людям с хроническими заболеваниями не рекомендуют купаться в подобной воде.