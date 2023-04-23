В Самаре сотрудница компании сотовой связи отправится под суд за просмотр клиентских звонков

Материалы уже переданы на рассмотрение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении сотрудницы компании сотовой связи. Женщину заподозрили в нарушении тайны переписки. Информацию сообщили в региональном СУ СК.

Следствие полагает, что в сентябре 2022 года работница просмотрела конфиденциальную информацию о звонках клиента компании. Сам он при этом рядом не находился, судебное решение у нее также отсутствовало.

Этими действиями она нарушила тайну переписки и телефонных разговоров.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений). Материалы уже переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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