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НовостиОбщество23 апреля 2023 6:06

В Самаре сотрудница компании сотовой связи отправится под суд за просмотр клиентских звонков

Женщину подозревают в нарушении тайны переписки
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Материалы уже переданы на рассмотрение

Материалы уже переданы на рассмотрение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении сотрудницы компании сотовой связи. Женщину заподозрили в нарушении тайны переписки. Информацию сообщили в региональном СУ СК.

Следствие полагает, что в сентябре 2022 года работница просмотрела конфиденциальную информацию о звонках клиента компании. Сам он при этом рядом не находился, судебное решение у нее также отсутствовало.

Этими действиями она нарушила тайну переписки и телефонных разговоров.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений). Материалы уже переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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