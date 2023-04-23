Самарцы признались, что планируют работать после выхода на пенсию

Многие отмечают, что не представляют себя без работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары признались, что планируют работать после выхода на пенсию. Об этом заявили 11% опрошенных. Информацию сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

Самарцы отмечают, что хотят зарабатывать даже в том случае, если им вполне будет хватать денег на жизнь: они просто не представляют себя без любимой работы.

А вот 23% горожан придерживаются иного мнения. В их планах – путешествия. 17% хотят заняться дачей и огородом, 16% – хобби, 10% просто жили бы в свое удовольствие. 7% опрошенных планируют посвятить себя внукам и спорту. 3% собираются читать книги, 1% – заниматься здоровьем, ходить на экскурсии, в театры и музеи.

У других самарцев планы не менее интересные. Они сообщили, что мечтают заняться саморазвитием, литературным творчеством, благотворительностью, бизнесом и т.д.

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