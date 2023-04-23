В Самаре состоялся суперфинал Лиги губернатора Самарской области по баскетболу 3х3

В суперфинале встретились лучшие команды. Фото: Виталий Шабинский

22 апреля 2023 года в «МТЛ Арена» состоялся суперфинал Лиги губернатора Самарской области по баскетболу 3х3. За победу боролись лучшие команды. Они были отобраны по итогам весеннего этапа, который проходил в Сызрани, Тольятти и Новокуйбышевске.

– Инициатива Дмитрия Азарова, который предложил два года назад сделать такой турнир, уже дает свои результаты: растет массовость этих соревнований, все больше команд играет. Для любителей баскетбола – это возможность соревноваться в хороших условиях, – поделился вице-президент федерации баскетбола Самарской области, президент БК «Самара» Камо Погосян.

Победу в суперфинале среди женских команд одержали баскетболистки СамГТУ. Среди мужских команд первое место заняла команда «Рос-Нива» из Тольятти. Традиционно в рамках турнира состоялись соревнования «Тихий баскетбол» - участие в них приняли спортсмены с ОВЗ.

– Лига губернатора набирает обороты, очень интересные соревнования. Высокий уровень проведения турнира, и с каждым разом все лучше и лучше. Огромное спасибо Дмитрию Азарову за такой турнир, – отметил игрок «Рос-Нивы» Александр Бонакер.

Напомним, Лига губернатора проводится с 2021 года по инициативе Дмитрия Азарова. Идея была поддержана президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко. Турнир объединяет на одной площадке опытных и начинающих игроков. Отбор проходит в разных городах, а лучшие команды встречаются в суперфинале.

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