В Самаре пьяный водитель Volkswagen без прав собрал «паровозик» из четырех автомобилей

Машины столкнулись в Промышленном районе субботним утром Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в субботу, 22 апреля 2023 года, в Самаре произошло массовое ДТП. Пьяный водитель собрал «паровозик» из трех автомобилей. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Согласно материалам ГИБДД, все случилось в 7:40 в Промышленном районе. 35-летний водитель «Volkswagen Polo» ехал по улице Дыбенко в сторону Советской Армии. В этот момент он был пьян, прав у него не было. Около дома №104 автомобилист въехал в стоящую на светофоре «Лада Приора», за рулем которой был 58-летний мужчина. От удара «Приора» отлетела на стоящий спереди «Suzuki Jimny», а тот, в свою очередь, улетел в «Honda Civic».

В результате аварии пострадали двое человек – пассажирки «Приоры» 55 и 63 лет. Их доставили в больницу, медики назначили пострадавшим амбулаторное лечение.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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