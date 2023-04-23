Курьер из Новороссийска оставила пенсионерку из Самары без 150 тысяч рублей

19-летнюю мошенницу задержали на территории областного центра Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре задержали 19-летнюю жительницу Новороссийска. Девушку подозревают в мошенничестве, жертвой которого стала 88-летняя самарчанка. Информацию сообщили в областном ГУ МВД.

По данным полиции, вечером пенсионерке позвонил якобы ее внук и сообщил, что попал в ДТП. Для решения проблемы он попросил деньги, которые нужно было передать курьеру. Растерянная старушка передала пришедшей к ней незнакомке 150 тысяч рублей. После, позвонив внуку, женщина поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию.

Полицейские осмотрели записи с камер и выяснили маршрут девушки-курьера. Ее задержали в Самаре. Подозреваемая оказалась 19-летней жительницей Новороссийска. Девушка призналась, что знала о незаконности своего заработка, но все равно согласилась на условия.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.

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