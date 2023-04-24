Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 апреля 2023 5:08

В Самарской области ожидается погодная аномалия в конце апреля 2023 года

Температура воздуха превысит климатическую норму
Валентина ПОЛИКАРПОВА
За окном будет солнечно, местами пройдут небольшие дожди

За окном будет солнечно, местами пройдут небольшие дожди

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последнюю неделю апреля Самарскую область накроет погодная аномалия. К такому выводу пришли специалисты Гидрометцентра России.

Температура воздуха превысит климатическую норму на 1-4 градуса. Без осадков не обойдется, однако синоптики отмечают, что дожди будут по-весеннему теплые.

Судя по прогнозу Приволжского УГМС, конец апреля 2023 года действительно будет очень теплым. Во вторник в регионе ожидается переменная облачность, к югу и западу пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит 17-22 градуса.

Потепление продолжится и в среду. В ночь на 26 апреля столбик термометра поднимется до отметки в 10-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, а порывы южного ветра составят 8-13 метров в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.