В Самарской области ожидается погодная аномалия в конце апреля 2023 года

За окном будет солнечно, местами пройдут небольшие дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последнюю неделю апреля Самарскую область накроет погодная аномалия. К такому выводу пришли специалисты Гидрометцентра России.

Температура воздуха превысит климатическую норму на 1-4 градуса. Без осадков не обойдется, однако синоптики отмечают, что дожди будут по-весеннему теплые.

Судя по прогнозу Приволжского УГМС, конец апреля 2023 года действительно будет очень теплым. Во вторник в регионе ожидается переменная облачность, к югу и западу пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит 17-22 градуса.

Потепление продолжится и в среду. В ночь на 26 апреля столбик термометра поднимется до отметки в 10-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, а порывы южного ветра составят 8-13 метров в секунду.

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