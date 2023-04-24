В Самарской области лжекоммунальщик обманул пенсионерку на 140 тысяч рублей

В апреле этого года полицейские задержали мошенника в Самаре. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сергиевском районе Самарской области аферист пришел к пенсионерки под видом сотрудника коммунальной компании для проверки счетчиков и украл деньги.

— В декабре прошлого года 86-летняя жительница Суходола сообщила о пропаже с банковской карты более 140 тысяч рублей. Накануне она пустила в дом мужчину, который представился сотрудником коммунальной компании, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина сделал вид, что проверяет счетчик и убедил пенсионерку в необходимости заменить его. Он предложил свою помощь в приобретении и установке необходимого оборудования. Пожилая женщина отдала ему свою банковскую карту, назвав пин-код. Лже-специалист назад не вернулся.

В апреле этого года полицейские задержали мошенника в Самаре. Им оказался ранее судимый за преступление против жизни и здоровья 32-летний житель областного центра. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В процессе предварительного расследования он вернул пенсионерке 135 тысяч рублей.

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