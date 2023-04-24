Парад с 400 курсантами СамГТУ пройдет на площади Славы в Самаре 25 апреля

История военной кафедры в университете началась в апреле 1933 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 25 апреля, в 10:00 на площади Славы в Самаре пройдет парад с участием 400 курсантов военно-учебного центра Самарского политеха. В этом году университет отмечает 90-летие со дня основания военной кафедры.

— Наш военно-учебный центр ставит своей задачей подготовить высокопрофессиональные кадры, которые знают свою специальность и верно служат Отчизне, — отметили в пресс-службе вуза.

История военной кафедры в университете началась в апреле 1933 года. Всего там прошли подготовку более 45 тысяч офицеров запаса. Сейчас традиции военной кафедры продолжает военно-учебный центр Самарского политеха.

В нем готовят командиров автомобильного взвода, мотострелкового отделения и отделения ремонта автомобильной техники. Курсанты центра являются постоянными участниками Парада Памяти в Самаре.

На мероприятии будут присутствовать представители правительства Самарской области и 2-ой гвардейской общевойсковой армии.

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