Власти отказали «ФизРазвитию» в строительстве высотки у парка Гагарина в Самаре

Оказалось, что участок расположен в зоне РТРС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары приняли решение по заявке ООО «ФизРазвитие». Компания планировала построить дом на улице 22 Партсъезда. Информация сообщается в постановлении мэрии.

Согласно документации, участок, о котором идет речь, расположен у парка им. Гагарина. Его площадь составляет 16 580 квадратных метров. Компания просила согласовать строительство высотки на площадке, однако власти отказали в предоставлении разрешения.

Основанием для такого решения послужило большое количество отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки. Кроме того, оказалось, что площадка расположена в санитарно-защитной зоне Российской телевизионной и радиовещательной сети.

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