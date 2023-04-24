«Ока» и мотоцикл столкнулись в Самарской области 23 апреля 2023 года

Мотоциклиста доставили в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Самарской области в воскресенье, 23 апреля 2023 года. В Ставропольском районе столкнулись легковушка и мотоцикл. Информацию сообщили в областном ГУ МВД.

По информации ГИБДД, авария случилась в 12:40 на дороге «Нижнее Санчелеево-Верхнее Санчелеево». 46-летний водитель «Оки» ехал в направлении автодороги «Тольятти-Ташелка». Во время поворота налево он не уступил дорогу мотоциклу HONDA CBR600RR. Транспортные средства столкнулись, пострадал один человек.

– Водитель мотоцикла был доставлен в больницу с места происшествия. Ему назначили амбулаторное лечение, – пояснили в региональном ГУ МВД.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

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