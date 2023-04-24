Несколько школ эвакуировали в Самаре 24 апреля 2023 года

Официальная причина произошедшего пока неизвестна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 24 апреля 2023 года, жители Самары сообщили тревожную новость: в городе эвакуировали несколько школ. Информацией поделились сами учащиеся образовательных учреждений. Самарцы отмечают, что учеников вывели из школ №116, 73, 170, 25, 80 и других.

– Школу №72 тоже эвакуировали. Причем из-за того, что в школьном дворе уже почти год по неизвестным причинам закрыта одна из калиток, детям пришлось через дыру в заборе лезть и образовалась очередь. А если бы действительно пожар был, – поделились с «КП-Самара» местные жители.

Отметим, что причина эвакуации в настоящий момент неизвестна, однако многие склоняются к выводу, что тревога была учебной. Официальная информация о произошедшем пока не поступала.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.