Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 апреля 2023 10:39

Несколько школ эвакуировали в Самаре 24 апреля 2023 года

Информацию сообщили сами ученики
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Официальная причина произошедшего пока неизвестна

Официальная причина произошедшего пока неизвестна

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 24 апреля 2023 года, жители Самары сообщили тревожную новость: в городе эвакуировали несколько школ. Информацией поделились сами учащиеся образовательных учреждений. Самарцы отмечают, что учеников вывели из школ №116, 73, 170, 25, 80 и других.

– Школу №72 тоже эвакуировали. Причем из-за того, что в школьном дворе уже почти год по неизвестным причинам закрыта одна из калиток, детям пришлось через дыру в заборе лезть и образовалась очередь. А если бы действительно пожар был, – поделились с «КП-Самара» местные жители.

Отметим, что причина эвакуации в настоящий момент неизвестна, однако многие склоняются к выводу, что тревога была учебной. Официальная информация о произошедшем пока не поступала.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.