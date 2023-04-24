Строительство водоводов в Куйбышевском и Волжском районах Самары вышло на новый этап

Завершить работы планируется в 2024 году. Фото: ООО "РКС-Самара"

В Самаре продолжается строительство двух водоводов в Куйбышевском и части Волжского района. Недавно работы вышли на новый этап. Информацию сообщили в ООО «РКС-Самара».

– На данный момент проведено в общей сложности около 2 км сети. Общая протяженность составит более 7 км, – поделились в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.

После окончания паводка и сброса воды на Жигулевской ГЭС начнется прокладка сети под рекой Самара. Ее выполнят методом горизонтально-направленного бурения. Протяженность водовода превысит 1800 метров.

Новые водоводы обеспечат самарцев качественной питьевой водой. Она пойдет из Волги от НФС №1 на улице Советской Армии до НФС №3 в районе торгового центра «Амбар», а затем поступит в дома жителей.

Завершить строительство планируется в 2024 году.

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