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НовостиОбщество24 апреля 2023 11:59

В Самаре многие горожане возьмут подработку на майские праздники

Исследовательский центр опросил местных жителей
Алена ПРОВКИНА
Самарцы выйдут на подработку

Самарцы выйдут на подработку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители признались, что планируют найти подработку на майские праздники. Горожане рассказали, куда пойдут работать.

По информации опроса сервиса Зарплата.ру, 22% респондентов приняли решение подработать на майских праздниках. В основном, жители пойдут работать в такси и курьерами. Также в топ самых популярных профессий для подработки вошли: комплектовщик товаров, работник колл-центра, фотограф, продавец, няня, грузчик, работник на базе отдыха и промоутер.

Помимо этого, 12% опрошенных самарцев рассказали, что возьмут сверхурочные на своей основной работе. Многие специалисты планируют подрабатывать копирайтеров или писать курсовые. Работать на майских планируют из-за небольшой зарплаты.