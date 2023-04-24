В Самарской области прошла спартакиада среди всех силовых структур региона

В регионе прошла спартакиада. Фото: ГУ МВД России по региону

В самарском комплексе «МТЛ-Арена» прошла спартакиада среди сотрудников силовых структур: МВД, ФСБ, ФСИН, ФССП, Росгвардии, СК и других ведомств. Мероприятие прошло в честь 100-летия «Динамо».

Команды состязались в перетягивании каната, армрестлинге и подтягивании на перекладине. На сегодняшний день «Динамо» стало единственной общественно-государственной спортивной организацией, действующей во всех регионах страны. Ежегодно общество проводит более 100 спортивных соревнований. Гостей и участников состязаний от имени Дмитрия Азарова поздравил вице-губернатор – руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Юрий Рожин.

Также с приветственным словом выступил начальник ГУ МВД России по региону генерал-лейтенант Игорь Иванов, пожелав участкам упорных сражений и честных сражений. В соревнования по подтягиванию первое место заняла команда Самарского юридического института ФСИН, по армрестлингу – команда Средневолжского линейного управления МВД на транспорте. По перетягиванию каната – команда ГУ МВД по региону.