Сигналили и просили помощи: экипаж ГИБДД доставил в больницу женщину, у которой начались роды

Сотрудники ГИБДД помогли будущей мамочке добраться до больницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Курске экипаж ГИБДД доставил в больницу женщину, у которой начались роды. Молодая мама и ее малыш оказались в опасности из-за дорожной ситуации, однако стражи порядка вовремя пришли на помощь.

Все произошло рано утром 24 апреля. Как сообщает ИА «Курск Сити», экипаж отдельной роты ДПС УГИБДД УМВД России по Курской области только-только заступил на службу, как их внимание привлек автомобиль, подающий звуковые сигналы.

Когда правоохранители остановились, выяснилось, что в салоне авто находится супруга водителя, у которой уже начались роды.

- Муж боялся, что не успеет доставить ее в роддом вовремя, - рассказали в ГИБДД. - Тогда инспекторы ДПС включили световые и звуковые сигналы и проложили самый быстрый маршрут, сопроводив роженицу к врачам.

Будущую мамочку «с ветерком» доставили в областной Перинатальный центр. Там ее уже ждали врачи. Уже через 15 минут у нее родилась дочка Верочка.