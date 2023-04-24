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НовостиОбщество24 апреля 2023 14:52

В Самаре пройдут отключения горячей воды с 24 апреля по 7 мая 2023 года

Специалисты проведут ремонт тепловых сетей
Алена ПРОВКИНА
В городе пройдут отключения

В городе пройдут отключения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали о ремонте тепловых сетей Нижней зоны Безымянской отопительной котельной. Отключения горячей воды пройдут с 24 апреля по 7 мая 2023 года.

По информации ПАО «Т Плюс», приостановят горячее водоснабжение для организаций и предприятий. Работы проведут в границах улиц: Ветлянская, Кабельная, 22 Партсъезда, Заводского шоссе, Земеца, береговая, пр.Кирова. Специалисты проверят плотность и прочность тепловых сетей.

Жителям напоминают, что необходимо соблюдать меры предосторожности. Не стоит находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами. Не стоит оставлять автомобили в охранных зонах теплотрасс.