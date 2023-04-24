В Самаре из-за столкновения автобуса №47 и грузовика пострадала женщина

Женщине оказана разовая медпомощь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о серьезной аварии на улице Физкультурной. В результате столкновения автобуса №47 и грузовика пострадала пассажирка.

Редакции «КП-Самара» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, что аварию зафиксировали в 13:40 в понедельник, 24 апреля 2023 года. Грузовик ехал по улице Карла Маркса и при повороте на улицу Физкультурную не смогу рассчитать габариты транспорта. Из-за этого он врезался в автобус №47.

В результате столкновения, пострадала женщина-пассажирка общественного транспорта. Ей оказали разовую медицинскую помощь. В автобусе также находились 20 человек.