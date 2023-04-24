Самарский музыкант Сергей Войтенко получил награду на премии «Шансон года»

Артист получил награду. Фото: социальные сети Сергея Войтенко

Заслуженный артист России из Самары Сергей Войтенко получил награду на премии «Шансон года». Об этом музыкант рассказал на своей официальной странице.

«Радио Шансон» провел торжественную церемонию и вручил свою главную награду 22 апреля 2023 года. Мероприятие впервые прошло на новой площадке. Трансляцию церемонии провели в прямом эфире. О получении награды на «Шансон года» сообщил Сергей Войтенко у себя в социальных сетях, опубликовав фотографию.

Напомним, в прошлом году артист рассказал о важности развития российского бизнеса в период санкций. По его словам, подобные ограничения дадут мощный толчок для развития местных предпринимателей.