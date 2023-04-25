В Самаре питерская компания отремонтирует шесть вагонов метро

Сумма контракта составит 309,9 млн. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На госторгах определили подрядчика, который займется восстановлением вагонов метрополитена в Самаре. Всего привести в порядок необходимо шесть вагонов. Как сообщается на сайте Госзакупок, торги выиграл единственный участник. Это АО «Октябрьский электровагоноремонтный завод, базирующееся в Санкт-Петербурге.

- Заявка компании была признана соответствующей требованиям, - сообщается на сайте госзакупок.

Уже известно, что восстановительный ремонт выполнят за 309,9 млн рублей, такова максимальная цена контракта. Всего подрядчик должен будет привести в порядок шесть вагонов, из которых два - головные. Все они были выпущены в 1987 году. Закончить работу необходимо до 31 октября 2023 года.