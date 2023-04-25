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НовостиОбщество24 апреля 2023 22:00

Шесть вагонов самарского метро в 2023 году отправят на ремонт в Санкт-Петербург

За работу подрядчик получит более 300 миллионов рублей
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Шесть вагонов самарского метро отремонтируют

Шесть вагонов самарского метро отремонтируют

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шесть вагонов самарского метро отправят на ремонт в Санкт-Петербург. За работу подрядчик получит более 300 миллионов рублей. Такая информация опубликована на сайте госзакупок.

Конкурс по поиску подрядчика для ремонта шести вагонов объявил МП «Самарский метрополитен имени А.А. Росовского». По итогам торгов контракт достанется единственному желающему, заявившемуся на торги - АО «Октябрьский электровагоноремонтный завод».

Эта компания расположена в Санкт-Петербурге и входит в состав АО «Трансмашхолдинг». До 31 октября подрядчик долен отремонтировать шесть вагонов 1987 года выпуска – два головных и четыре промежуточных. За эти работы максимальная цена контракта составила 309,9 млн рублей.