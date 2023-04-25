Шесть вагонов самарского метро в 2023 году отправят на ремонт в Санкт-Петербург

Шесть вагонов самарского метро отремонтируют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шесть вагонов самарского метро отправят на ремонт в Санкт-Петербург. За работу подрядчик получит более 300 миллионов рублей. Такая информация опубликована на сайте госзакупок.

Конкурс по поиску подрядчика для ремонта шести вагонов объявил МП «Самарский метрополитен имени А.А. Росовского». По итогам торгов контракт достанется единственному желающему, заявившемуся на торги - АО «Октябрьский электровагоноремонтный завод».

Эта компания расположена в Санкт-Петербурге и входит в состав АО «Трансмашхолдинг». До 31 октября подрядчик долен отремонтировать шесть вагонов 1987 года выпуска – два головных и четыре промежуточных. За эти работы максимальная цена контракта составила 309,9 млн рублей.