Движение автомобилей ограничили на четырех улицах Самары 25 апреля

Также стали известны интервалы автобусных маршрутов. Фото: Евгений Щекин

Во вторник, 25 апреля, в Радоницу ограничили движение на четырех улицах Самары для всего транспорта, кроме общественного. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Ограничения движения действуют по улице Авроры от Мориса Тореза до Партизанской, по улице Аэродромной от Тушинской до Энтузиастов, по улице Ставропольской от Пугачевской до Алма-Атинской, а также по улице Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

Самарцы смогут доехать к городским кладбищам на специальных маршрутах, они сегодня работают до 16:00. Интервалы движения маршрута 63э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Рубежное» составляют 2-5 минут, 129э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Южное» — 3-6 минут, 4к «п. Управленческий – кладбище «Лесное» — 17-36 минут.

Автобус 27к «площадь Кирова – кладбище «Зубчаниновское» будет ходить с интервалом 8-14 минут, 36д «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное» — 27-56 мин, 36ю «кладбище «Южное» – кладбище «Рубежное» — 42-55 мин, 67к «п. Мехзавод – кладбище «Лесное» — 22-40 минут, а 77д «Хлебная площадь – кладбище «Южное» — 26-39 мин.

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