Определились победительницы конкурса «Краса и гордость УФСИН-2023» в Самаре

Победительницы конкурса. Фото: УФСИН России по Самарской области

Стали известны победители совместного конкурса «КП-Самара» и УФСИН России по Самарской области «Краса и гордость УФСИН-2023». Конкурс проходил на сайте samara.kp.ru, победительниц определяли посетители сайта путем голосования.

Первое место заняла лейтенант внутренней службы, старший специалист по социальной работе группы социальной защиты осужденных ФКУ ИК-16 УФСИН России по Самарской области Полина Сапожникова. Она набрала 1416 голосов.

На втором месте лейтенант внутренней службы, начальник отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области Нина Голова (1001 голос). На третьем месте - лейтенант внутренней службы, инспектор филиала по Советскому району Самары ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области Полина Фероева (826 голосов).

Поздравляем победительниц! В ближайшее время мы объявим место и время церемонии награждения.