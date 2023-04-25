В Самаре пассажиры устроили драку в автобусе №47 23 апреля 2023 года

Другие пассажиры пытались разнять разгневанных попутчиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшие выходные в одном из автобусов Самары было неспокойно. Пассажиры устроили конфликт, который перерос в драку. Информацию сообщили очевидцы.

Инцидент произошел в салоне автобуса №47 около 17:30 23 апреля 2023 года. По словам самарцев, двое парней не поделили место в общественном транспорте. Началась перепалка, а после попутчики дошли до рукоприкладства.

Информацию подтвердили в департаменте транспорта Самары. Власти отмечают, что другие пассажиры пытались разнять дерущихся. В результате один из участников драки вышел на следующей обстановке, что положило конец конфликту.

– За медицинской помощью никто из участников конфликта не обращался. Призываем всех пассажиров относиться друг к другу с уважением, не допускать оскорблений и выяснения отношений, в том числе на повышенных тонах и с применением физической силы, – обратились к самарцам в департаменте транспорта.

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