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НовостиОбщество25 апреля 2023 10:56

В Красноглинском районе Самары планируют провести отключения ХВС в конце апреля

На территории будут проводить аварийный работы
Алена ПРОВКИНА
В областной столице проведут отключения

В областной столице проведут отключения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноглинском районе Самары местных жителей предупредили о предстоящем отключении холодной воды. На участке планируют провести аварийные работы на водопроводных сетях.

По информации городской администрации, 27 апреля ООО «Аквастрой» проведут работы. Предположительно, отключения стартуют в 10:00 27 апреля и завершатся в 06:00 28 апреля. На время проведения работ ХВС отключат в поселке Мехзавод, микрорайоне Крутые Ключи, микрорайоне Кошелев-парк и ЖК «Новая Самара». Горожанам рекомендуют запастись водой.

Помимо этого, для жителей предоставят бойлеры с питьевой водой. Адреса расстановки: Мехзавод, 2 квартал, 10; 1 квартал, 41; 5 квартал, 9; 15 квартал, 20б. В течение дня бойлеры будут менять местоположение.