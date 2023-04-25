Шесть дворов приведут в порядок в Промышленном районе Самары в 2023 году

Завершить благоустройство должны в октябре Фото: администрация Самары

Дворы Самары продолжают преображаться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Недавно работы стартовали в Промышленном районе. Там будут приведены в порядок сразу шесть дворовых территорий.

По информации местных властей, благоустройство будет выполнено во дворах по улицам: Стара-Загора, 84а, Физкультурная, 98, Московскому шоссе, 147, Победы, 97, 97а, 97б, проспекту Карла Маркса, 280, а также на улице Ново-Вокзальной, 138.

В рамках проектов во дворах обновят внутриквартальные проезды, тротуарные дорожки, установят детские и спортивные комплексы с безопасным прорезиненным покрытием, а также уличную мебель.

Завершить работы должны до 31 октября 2023 года.

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