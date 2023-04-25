Появилась информация о задержании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре появились сообщения о задержании министра строительства региона. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По предварительной информации, в отношении министра строительства Самарской области Николая Плаксина возбуждено уголовное дело за превышение полномочий. Чиновника задержали на рабочем месте. В доме министра провели обыски. Его подозревают в незаконно выданном разрешении на ввод в эксплуатацию 2 ДК, которые построили по национальному проекту «Культура».

Здания не соответствовали требованиям проектной документации, отмечает депутат Госдумы.