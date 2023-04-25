В Самаре средства на реконструкцию улицы Дачной планируют получить до 2024 года

Проект направили на рассмотрение. Фото: мэрия

В Самаре состояние дороги на улице Дачной находится на контроле специалистов. Средства на реконструкцию планируют получить до 2024 года.

По информации городской администрации, на данный момент продолжаются работы, касающихся участка от Московского шоссе до улицы Горной. Специалисты отмечают, что наибольшее количество разрушений зафиксировано на отрезке от Пензенской до улицы Чернореченской. Подрядчики из профильного департамента периодически проводят поддерживающий аварийно-ямочный ремонт, но то является лишь временной мерой до момента полной реконструкции улицы Дачной.

Первую часть проекта по реконструкции разработали и направили на рассмотрение. До конца 2023 года планируется получить положительное заключение экспертизы, а затем направить заявку на выделения финансирования.