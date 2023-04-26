В Самаре произошло страшное ДТП на Московском шоссе

Об аварии сообщили местные жители. Фото: "ЧП Самара"

В Самаре поздним вечером во вторник, 25 апреля 2023 года, стало известно о страшной аварии. ДТП произошло на Московском шоссе.

Кадры дорожного происшествия опубликовали местные жители. Судя по видео, столкнулись сразу несколько транспортных средств. На место прибыли сотрудники спецслужб. Очевидцы сообщают о возможных пострадавших. Горожане считают, что одна из участников аварии могла быть зажата между машинами.

Редакция «КП-Самара» отправила соответствующий запрос на получении информации в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. Подробности уточняются.