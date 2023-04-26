В Самарской области 27 апреля пройдет «Диктант Победы»

Фото: предоставлено самарским штабом «Единой России»

27 апреля с 13.00 в Самарской области пройдет «Диктант Победы». Написать его можно будет в 1211 пунктах, которые вмещают 50 тысяч человек. Такое количество площадок вывели наш регион на второе место по стране.

Желающие смогут проверить свои знания в школах, колледжах, вузах, учреждениях культуры, центрах социального обслуживания населения, а также на базе органов правопорядка, промышленных предприятий и воинских частей. А также в ресурсных центрах поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, волонтерских штабах, которые оказывают дополнительную гуманитарную помощь для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Все площадке можно посмотреть на сайте диктантпобеды.рф. В тесте 25 вопросов.

Ход подготовки к акции накануне обсудил член бюро Высшего совета, секретарь регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.

Он дал поручение, чтобы площадки для акции также были организованы в городе-побратиме Донецкой народной республики – Снежное.

- Я очень надеюсь, что тенденция ежегодного увеличения количества площадок проведения «Диктанта Победы», а также его участников, – сохранится, чтобы акция оставалась по-настоящему всенародной, - заявил Дмитрий Азаров.