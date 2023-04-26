В Самаре стало известно о самом дорогом районе для жилья

Специалисты рассказали о стоимости недвижимости Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали о стоимости жилья в самом дорогом районе города. Территорией с домами для миллионеров считают участок с 1-й по 9-ю просеки.

Дома в указанном районе стоят от 13 до 15 миллионов минимум. Об этом «КП-Самара» сообщила генеральный директор агентства по недвижимости Дария Саурова. При этом, по личному топу «Комсомольской правды», на первом месте для жилья оказался Октябрьский район. Его считают деловым центром города

Район особенно удобен своей транспортной доступностью. Именно в его границах расположены две крупнейшие транспортные артерии – Московское шоссе и улица Ново-Садовая.