В Самаре сотрудники полиции задержали мигрантов на Кировском рынке

Полицейские провели рейды. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самаре сотрудники правоохранительных органов провели направленные профилактические мероприятия на Кировском рынке. В ходе рейдов пресекли 17 нарушений миграционного законодательства.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в отношении 16 граждан составили протоколы об административных нарушениях. Мигранты нарушили правила въезда и режим пребывания в стране. Одного работника рынка привлекли к ответственности за незаконную трудовую деятельность. Также правоохранители принимают решение о выдворении 4 иностранцев.

Сотрудники полиции планируют продолжить подобные мероприятия. Обо всех фактах нарушения можно сообщить в ближайшее отделение полиции.