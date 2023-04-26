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НовостиОбщество26 апреля 2023 11:32

В Самарской области с 27 апреля по 2 мая объявлена чрезвычайная пожарная опасность

Установлен оранжевый уровень опасности
Алена ПРОВКИНА
Специалисты не рекомендуют разводить костры в лесу

Специалисты не рекомендуют разводить костры в лесу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местных жителей предупредили о надвигающемся шторме. С 27 апреля по 2 мая объявлен оранжевый уровень опасности.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе ожидается чрезвычайная пожарная опасность в лесах – 5 класс. Сотрудники МЧС региона предупреждают об установлении сухой погоды. Из-за нее возрастает риск природных возгораний. Частой причиной пожаров становится халатность людей. Жителям рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности.

Необходимо соблюдать запрет на посещение лесов, не стоит разводить костры в лесу, не поджигать сухую траву на полях и полянах в лесу, не бросать непотушенные спички или сигареты. Если вы заметили небольшой пожар, стоит сообщить по телефону 8-800-100-94-00 (круглосуточно).