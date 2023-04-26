Прокуратура подала в суд на мэрию Самары из-за отсутствия разметки на 16 улицах

Иски находятся на рассмотрении
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура уличила мэрию Самары в нарушении ФЗ «О безопасности дорожного движения». Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Нарушения были обнаружены во время проверки. Оказалось, что на некоторых городских улицах отсутствует дорожная разметка. В их числе – дороги по улице Фасадной, Нефтяников, Казачей, Грозненской, Засамарской слободе, Народной, Осетинской, Главной, Калининградской, Белорусской, Зеленой, Бакинской, Енисейскому переулку, Уральской, Медицинской, Трубной.
По результатам проверки прокуратура направила в суд исковые заявления, в которых потребовала обязать мэрию выполнить работы по обеспечению эксплуатационного автодорог в соответствии с ГОСТом.
Иски сейчас находятся на рассмотрении.
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