Прокуратура подала в суд на мэрию Самары из-за отсутствия разметки на 16 улицах

Иски находятся на рассмотрении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура уличила мэрию Самары в нарушении ФЗ «О безопасности дорожного движения». Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Нарушения были обнаружены во время проверки. Оказалось, что на некоторых городских улицах отсутствует дорожная разметка. В их числе – дороги по улице Фасадной, Нефтяников, Казачей, Грозненской, Засамарской слободе, Народной, Осетинской, Главной, Калининградской, Белорусской, Зеленой, Бакинской, Енисейскому переулку, Уральской, Медицинской, Трубной.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковые заявления, в которых потребовала обязать мэрию выполнить работы по обеспечению эксплуатационного автодорог в соответствии с ГОСТом.

Иски сейчас находятся на рассмотрении.

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