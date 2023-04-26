В Самаре мужчина из мести спалил иномарку друга, которому задолжал денег

Автомобиль выгорел дотла, ущерб превысил 1 млн. рублей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре ссора двух знакомых закончилась поджогом и крупным ущербом. Мужчина из мести решил сжечь иномарку своего друга. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в начале апреля 2023 года около одного из домов на Пятой просеке. Там вспыхнул Toyota Camry – машина буквально выгорела дотла. Прибывшие на место ЧП полицейские выяснили, что причиной пожара стал поджог.

Владелец иномарки сообщил полиции, что накануне поругался с другом – тот задолжал ему крупную сумму денег. Мужчина предположил, что таким образом приятель мог ему отомстить. Догадки пострадавшего подтвердились.

– 30-летний подозреваемый признался в содеянном. Он рассказал, что пришел на стоянку, прихватив бутылку с зажигательной смесью. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он облил легковоспламеняющейся жидкостью чужой автомобиль и поджег его, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Пострадавшему был причинен ущерб на сумму 1 250 000 рублей. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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