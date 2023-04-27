Больше половины самарцев считают, что одежда влияет на карьеру

Самарцы рассказали о влиянии одежды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области многие местные жители считают, что одежда влияет на карьерный рост. Исследователи опросили граждан в возрасте от 25 до 55 лет.

По информации центра Зарплата.ру, согласились с утверждением о карьерном росте 55% опрошенных. При этом, 38% респондентов признались, что внешний вид может сказаться на работе. Также 67% самарцев рассказали, что обращают внимание на одежду своих коллег. Только 7% уверены, что одежда не влияет на карьеру.

Остальные уверены, что внешний вид повышает авторитетность и компетентность в глазах коллег и руководителей. Помимо этого, самарцы считают, что одежда может влиять на производительность, а красивый внешний вид повышает настроение.