В Самаре оштрафовали директора ГКУ «УКС» из-за нарушения требований контракта

Директора оштрафовали на 20 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарское УФАС оштрафовало директора ГКУ СО «Управление капитального ремонта». Компания должна была отремонтировать здание районной больницы.

По информации УФАС, цена контракта на проектирование и реконструкцию здания превысила 77 миллионов рублей. Строительные работы при этом должны были завершится еще в прошлом году – 30 июня, но заказчик и подрядчик заключили дополнительные соглашения о продлении срока действия контракта – до 31 декабря 2022 года, а в последствии до 31 марта 2023 года. Специалисты отмечают, что изменение срока контракта допускается только один раз.

Также 26 декабря 2022 года было заключено дополнительное соглашение, которое изменило стоимость авансовых платежей и увеличило цену контракта. За нарушение понесет ответственность должностное лицо. Директора оштрафовали на 20 тысяч рублей.