В Самарской области детям погибшего газорезчика выплатили 500 тысяч рублей

Средства направили в пользу детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области произошел на несчастный случай. В котельном отделении на газорезчика обрушился кожух улитки дымохода.

По информации ГУФССП России по Самарской области, приставы взыскали с предприятия компенсацию морального вреда. Деньги направили детям погибшего. Семья мужчины ранее обращалась с иском в суд. Суд обязал выплатить двум сыновьям газорезчика по 250 тысяч рублей каждому. Приставы вынесли должнику требования о задолженности, но организация не стала выплачивать деньги в добровольном порядке.

В отношении предприятия вынесли постановления о взыскании 35 тысяч рублей. Сотрудники службы взыскали с должников моральную компенсацию.