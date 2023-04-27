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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 8:53

В Самарской области детям погибшего газорезчика выплатили 500 тысяч рублей

В котельной произошел несчастный случай
Алена ПРОВКИНА
Средства направили в пользу детей

Средства направили в пользу детей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области произошел на несчастный случай. В котельном отделении на газорезчика обрушился кожух улитки дымохода.

По информации ГУФССП России по Самарской области, приставы взыскали с предприятия компенсацию морального вреда. Деньги направили детям погибшего. Семья мужчины ранее обращалась с иском в суд. Суд обязал выплатить двум сыновьям газорезчика по 250 тысяч рублей каждому. Приставы вынесли должнику требования о задолженности, но организация не стала выплачивать деньги в добровольном порядке.

В отношении предприятия вынесли постановления о взыскании 35 тысяч рублей. Сотрудники службы взыскали с должников моральную компенсацию.