В Самаре спасатели вытащили из Волги собаку, унесенную от берега течением

Очевидцы сообщают, что сейчас собака чувствует себя хорошо. Фото: t.me/samartop

Жители Самары рассказали добрую историю, которая произошла на городском пляже в конце апреля. Там едва не погибла собака – животное унесло от берега течением. Тогда на помощь к ней пришли спасатели.

По словам очевидцев, все случилось между Полевым и Первомайским спусками. Судя по всему, собака забралась в Волгу, а вот обратно выбраться не смогла: самарцы отмечают, что течение в этом месте довольно сильное. В результате животное унесло на 100 метров от берега.

– Собаке помогли спасатели. Они со второго раза затащили ее в лодку. Спасибо им большое, – делятся очевидцы.

Они отмечают, что собака довольно спокойно пережила это происшествие. После спасения она лежала под парапетом и приходила в себя.

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