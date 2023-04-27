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НовостиОбщество27 апреля 2023 11:07

Самарцам рассказали, как спастись от клещей во время отдыха на майские праздники

Рекомендации дали специалисты Роспотребнадзора
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Многие проведут выходные на природе, а именно там поджидает опасность

Многие проведут выходные на природе, а именно там поджидает опасность

Остаются считанные дни до майских праздников. Многие жители Самарской области традиционно проведут выходные на природе. Между тем именно там их поджидает опасность в виде клещей. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора рассказали самарцам, как от них защититься.

– Выходя в лес, парк или на любую территорию, где встречаются клещи, необходимо одеться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду и облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся клещей, – пояснили специалисты.

В лесу стоит идти по тропинке и держаться подальше от высокой травы и кустарников. Одежда должна быть светлой – на ней легче заметить клеща. Брюки необходимо заправить в сапоги, руки спрятать под длинными рукавами, а на голову надеть кепку.

Не помешают и специальные средства защиты – обработка одежды химическими аэрозолями значительно увеличит эффективность защиты.