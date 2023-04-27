Конкурс-фестиваль татарской культуры «Мирас» пройдет в Самаре в конце апреля 2023 года

Участники будут бороться за победу в нескольких номинациях Фото: администрация Самары

С 28 по 30 апреля 2023 года в Самаре пройдет конкурс-фестиваль татарской культуры «Мирас». В этом году мероприятие будет посвящено Году педагога и наставника. Информацию сообщили в мэрии.

Конкурс пройдет по нескольким номинациям: вокал, художественное слово, хореография, инструментальное исполнительство, декоративно-прикладное творчество. Планируется, что участие примут свыше 500 человек.

В этом году формат мероприятия будет немного изменен. Часть конкурсантов примут участие очно, другие представят материалы в формате видео.

Прослушивания и осмотры пройдут с 9:00 до 18:00 28 апреля. На следующий день жюри будет оценивать творческие номера гостей из регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. А 30 апреля с 12:00 до 15:00 состоится гала-концерт и церемония награждения.

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